Szła poboczem ekspresówki S17. Twierdziła, że idzie do Lublina

Marta Grabiec
2026-04-10 12:10

Północ, ciemność i pędzące z ogromną prędkością samochody na trasie S17. W takich warunkach poboczem wędrowała 44-letnia kobieta, która była całkowicie niewidoczna dla kierowców. Przed dramatycznym finałem uchroniła ją czujność jednego ze zmotoryzowanych oraz błyskawiczna reakcja mundurowych.

Nocna wędrówka trasą S17 obok Garwolina

Sytuacja miała miejsce 10 kwietnia niespełna godzinę po północy na odcinku drogi ekspresowej S17 w pobliżu Garwolina. To właśnie tam jeden z przejeżdżających kierowców dostrzegł przemieszczającą się poboczem sylwetkę i natychmiast zaalarmował odpowiednie służby. Z przekazanych informacji wynikało, że piesza miała na sobie ciemne ubranie, przez co z trudem można było ją zauważyć z perspektywy pędzącego auta.

Zastęp funkcjonariuszy błyskawicznie dotarł we wskazane miejsce i zlokalizował 44-letnią kobietę. Wędrowała ona w niebezpiecznie bliskiej odległości od pasa ruchu, po którym mknęły pojazdy, a każdy kolejny krok mógł doprowadzić do prawdziwej tragedii.

44-letnia piesza chciała dojść do Lublina

Z ustaleń mundurowych wynikało, że zatrzymana zamierzała na własnych nogach dotrzeć aż do Lublina. Jej pomysł stanowił skrajne zagrożenie, ponieważ przepisy kategorycznie zabraniają poruszania się pieszych w obrębie dróg ekspresowych.

Stróże prawa wylegitymowali kobietę i ukarali ją mandatem karnym za popełnione wykroczenie. Priorytetem w tej sytuacji okazało się jednak zadbanie o jej zdrowie i życie. Policjanci bezpiecznie ewakuowali 44-latkę z trasy szybkiego ruchu, a następnie odwieźli ją na dworzec kolejowy, skąd mogła w cywilizowany sposób kontynuować swoją wyprawę.

Policja ostrzega kierowców i pieszych na drogach ekspresowych

Jak zaznaczają funkcjonariusze, to nie pierwszy tego typu incydent na trasie szybkiego ruchu w ostatnim czasie. Mundurowi przypominają, że spacerowanie takimi arteriami stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo zarówno dla samych idących, jak i dla zmotoryzowanych uczestników ruchu.

Szlaki ekspresowe, w tym popularna „siedemnastka” prowadząca w stronę stolicy województwa lubelskiego, są stworzone wyłącznie do obsługi pojazdów poruszających się z wysokimi prędkościami. Obecność człowieka na jezdni, zwłaszcza pod osłoną nocy i bez jakichkolwiek odblasków, to prosta droga do katastrofy.

Funkcjonariusze po raz kolejny proszą o zachowanie zdrowego rozsądku. Podkreślają dobitnie, że urządzanie sobie przechadzek wzdłuż dróg szybkiego ruchu nie tylko łamie obowiązujące prawo, ale przede wszystkim jest igraniem z własnym życiem.

Ostatni etap prac na S17 w miejscowości Zakręt. Estakady robią wrażenie
