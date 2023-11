Co za koszmar

Sześć osób trafiło do szpitala po zderzeniu dwóch aut. Wśród rannych są dzieci

Do bardzo groźnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wola Skromowska (woj. lubelskie). Wystarczyła chwila, i doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Do szpitala przewieziono sześć osób, w tym czworo dzieci.