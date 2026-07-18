Szef już drży o twój urlop czy zostajesz w biurze na wieki? Sprawdź wyniki Lotto, Lotto Plus i Multi Multi z soboty (18.07.2026)

Czas wyciągnąć pogniecione kupony z portfela i przekonać się, czy los postanowił dzisiaj mocno namieszać w twoim życiu. Oficjalne wyniki Lotto z soboty 18 lipca 2026 roku oraz liczby z gier Multi Multi, Ekstra Pensja czy Mini Lotto mogą sprawić, że twój weekend nabierze zupełnie nowych kolorów. Sprawdź, czy tym razem trafione liczby pozwolą ci na luksusowe wakacje, czy może jednak musisz zadowolić się jedynie zimnym napojem na balkonie.

Autor: Robert Skowroński Żółte kule z numerami 47, 30 i 22 w maszynie losującej, symbolizujące losowanie LOTTO. Sprawdź najnowsze wyniki i dowiedz się więcej o grach liczbowych na portalu Super Biznes.