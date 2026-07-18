Szef już drży o twój urlop czy zostajesz w biurze na wieki? Sprawdź wyniki Lotto, Lotto Plus i Multi Multi z soboty (18.07.2026)

Redakcja se.pl
2026-07-18 13:35

Czas wyciągnąć pogniecione kupony z portfela i przekonać się, czy los postanowił dzisiaj mocno namieszać w twoim życiu. Oficjalne wyniki Lotto z soboty 18 lipca 2026 roku oraz liczby z gier Multi Multi, Ekstra Pensja czy Mini Lotto mogą sprawić, że twój weekend nabierze zupełnie nowych kolorów. Sprawdź, czy tym razem trafione liczby pozwolą ci na luksusowe wakacje, czy może jednak musisz zadowolić się jedynie zimnym napojem na balkonie.

Zolte kule z numerami w maszynie losujacej Lotto. O wynikach losowania z soboty przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Żółte kule z numerami 47, 30 i 22 w maszynie losującej, symbolizujące losowanie LOTTO. Sprawdź najnowsze wyniki i dowiedz się więcej o grach liczbowych na portalu Super Biznes.

Wyniki Lotto 18.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 18.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 18.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 18.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 18.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 18.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki