23-letni syn próbował zadźgać w nocy śpiącego ojca. Rodzinny dramat na Lubelszczyźnie

Do tego zdarzenia doszło w ostatni weekend w jednym z domów na terenie powiatu lubelskiego. - Jak wynika z ustaleń w sprawie, 23-latek w środku nocy postanowił zaatakować śpiącego w łóżku ojca. Mężczyzna ranił nożem 54-latka w gardło. Po otrzymaniu ciosu pokrzywdzony zaczął się bronić i pomiędzy mężczyznami wywiązała się szarpanina - informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z KMP Lublin.

W domu zrobiło się głośno, nożownik wybiegł i odjechał samochodem. Zaatakowany 54-latek od razu trafił do szpitala. Rozpoczęto poszukiwania sprawcy. Ostatecznie 23-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy i trafił do policyjnej celi. - Kryminalni doprowadzili mężczyznę do Prokuratury Rejonowej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Wczoraj na wniosek policjantów i prokuratura został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące - kontynuuje oficer prasowy. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

