Studentka pokazała szokujące nagranie. Tak wygląda jej pokój w akademiku

Pokój w akademiku to często najtańsza opcja dla studentów i właśnie w jednym z akademików w Lublinie, studentka wynajęła pokój. Jednak to co zastała, wywołała jej obrzydzenie. Dziewczyna pokazała na Tik Toku, jak wygląda jej pokój i wywołała tym samym burzę w internecie.

Studentka w swoim pokoju zastała na drzwiach napis K+M+B 2024, jednak prawdziwy szok przeżyła wchodząc do łazienki. A tak na nagraniu wygląda, jakby nikt nie sprzątał jej co najmniej od roku.

Na nagraniu widzimy brodzik pokryty brązowymi plamami, pleśń i kamień. Podobna sytuacja ma miejsce w kuchni. W lodówce również jest pleśń i jak mówi na nagraniu studentka, w całym pokoju śmierci papierosami. Dalej pokazuje brudne kuchenne szafki.

"Przecież to jest obrzydliwe" - słyszymy na nagraniu.

Filmik odtworzono już 750 tysięcy razy. A pod nim zaroiło się od komentarzy. Oto kilka z nich:

"Nie jest to pewnie standard do którego jesteś przyzwyczajona, ale to chyba dobry standard akademika"

"Nie wiem czego ona się spodziewała po AKADEMIKU"

"Laska nie widziała stanu serio zapuszczonych pokoi w akademikach XDD"

"Przecież wystarczy to wszystko umyć. Nic się nie rozwala, aneks kuchenny jest, łazienka też względna. Ludzie zapominają czym są akademiki, obstawiam, że po miesiącu mieszkania będzie"

"Ludzie ale to ze wasze akademiki wyglądają gorzej nie znaczy że ten wygląda dobrze XDD przecież widać na filmiku jaki jest syf"

"Ludzie chyba nie wiedzą że osoby które tam mieszkały raczej powinny posprzątać po sobie to jest to samo jak wynajmuje się mieszkanie chcielibyście wprowadzić się tam gdzie prysznic jest brudny"

Po fali komentarzy, sprawą trafiła do kierownika akademika. Studentka nagrała kolejne filmiki, w których przekazywała na bieżąco sytuację z wiązaną z jej pokojem. Przyznała, że jest to jej trzeci akademik, a nigdy wcześniej nie miała takich problemów oraz, że nie ma wygórowanych oczekiwań.

Jeśli dać wiarę relacji dziewczyny, pani, które sprzątają akademiki się rozchorowały przed przyjazdem studentki. Teraz pokój ma jednak zostać wysprzątany.