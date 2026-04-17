Strażacy z Lublina zyskają nową siedzibę. Ruszył przetarg

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-04-17 14:57

Na terenach przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie, gdzie dziś znajduje się zaniedbane boisko, planowana jest budowa nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Inwestycja realizowana w ramach programu modernizacji ma pełnić nie tylko funkcje administracyjne i operacyjne, ale także zapewniać możliwość schronienia w sytuacjach kryzysowych.

Straż pożarna w Lublinie

i

Autor: Przykładowa wizualizcja KW PSP Lublin/ Materiały prasowe

Nowa inwestycja nad Bystrzycą

Nowa siedziba lubelskiej komendy wojewódzkiej PSP ma powstać na działkach o łącznej powierzchni ponad trzech hektarów. Teren zlokalizowany jest przy ulicy Mełgiewskiej, w sąsiedztwie rzeki Bystrzycy. Obecnie znajduje się tam zaniedbane boisko, które w przyszłości zostanie zagospodarowane pod nowoczesny kompleks strażacki.

Inwestycja jest częścią programu modernizacji służb, który zakłada poprawę warunków pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Przetarg i pierwsze kroki

W czwartek ogłoszono przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Na tym etapie strażacy nie przedstawili szczegółowego układu budynków – do dokumentacji dołączono jedynie wizualizacje przygotowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Firma, która wygra postępowanie, będzie musiała oprzeć projekt na obowiązujących wymaganiach i wytycznych dla obiektów Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdzonych w ostatnich latach przez Komendanta Głównego PSP.

Harmonogram prac

Zgodnie z założeniami, wykonawca będzie miał cztery tygodnie od podpisania umowy na przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Do 14 sierpnia powinna powstać kompletna dokumentacja wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Kolejny etap, obejmujący projekty techniczne, wykonawcze, przedmiary oraz kosztorys inwestorski, ma zostać zrealizowany do 16 listopada. Taki harmonogram oznacza, że rozpoczęcie budowy nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie jest możliwe najpóźniej w przyszłym roku.

Galeria zdjęć 4
Co ludzie powiedzą?
„Jedna rakieta i po nas”. Strach przy granicy z Rosją. Młodzi uciekają, wsie pustoszeją – Co Ludzie Powiedzą
Co ludzie powiedzą?
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki