Strażacy z Lublina zyskają nową siedzibę. Ruszył przetarg

Nowa inwestycja nad Bystrzycą

Nowa siedziba lubelskiej komendy wojewódzkiej PSP ma powstać na działkach o łącznej powierzchni ponad trzech hektarów. Teren zlokalizowany jest przy ulicy Mełgiewskiej, w sąsiedztwie rzeki Bystrzycy. Obecnie znajduje się tam zaniedbane boisko, które w przyszłości zostanie zagospodarowane pod nowoczesny kompleks strażacki.

Inwestycja jest częścią programu modernizacji służb, który zakłada poprawę warunków pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Moto Session w Lublinie

Przetarg i pierwsze kroki

W czwartek ogłoszono przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Na tym etapie strażacy nie przedstawili szczegółowego układu budynków – do dokumentacji dołączono jedynie wizualizacje przygotowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Firma, która wygra postępowanie, będzie musiała oprzeć projekt na obowiązujących wymaganiach i wytycznych dla obiektów Państwowej Straży Pożarnej, zatwierdzonych w ostatnich latach przez Komendanta Głównego PSP.

Harmonogram prac

Zgodnie z założeniami, wykonawca będzie miał cztery tygodnie od podpisania umowy na przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Do 14 sierpnia powinna powstać kompletna dokumentacja wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Kolejny etap, obejmujący projekty techniczne, wykonawcze, przedmiary oraz kosztorys inwestorski, ma zostać zrealizowany do 16 listopada. Taki harmonogram oznacza, że rozpoczęcie budowy nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie jest możliwe najpóźniej w przyszłym roku.

Zobacz także: Witold Gombrowicz pojawi się w Teatrze Osterwy. Wkrótce premiera spektaklu "Trans-Atlantyk"

