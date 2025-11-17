Jak wynika ze wstępnych ustaleń, za kierownicą samochodu siedziała 46-letnia obywatelka Ukrainy. Auto z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn opuściło jezdnię, a następnie z impetem uderzyło w drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że kobieta doznała ciężkich obrażeń. Ratownicy podjęli reanimację, jednak mimo ich działań 46-latka zmarła na miejscu.

W pojeździe znajdował się także 43-letni mężczyzna, również obywatel Ukrainy. Odniósł obrażenia ciała, które wymagały natychmiastowej pomocy medycznej. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy. Na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zgodnie z jego decyzją ciało kobiety zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych. To one mają pomóc w ustaleniu pełnych okoliczności tragedii.

Funkcjonariusze podkreślają, że ustalanie przyczyn wypadku wciąż trwa. Jednocześnie przypominają kierowcom o konieczności zachowania szczególnej rozwagi, ostrożności i dostosowania prędkości do warunków panujących na drogach — zwłaszcza w okresie jesiennym, gdy jezdnia bywa śliska, a widoczność ograniczona.