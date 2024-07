Nastolatek aresztowany

Śmiertelne pobicie w parku Zofii Las. 18-latek podejrzany o zbrodnię! Poszło o te słowa?

18-latek jest podejrzany o śmiertelne pobicie 51-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono w parku Zofii Las w Białej Podlaskiej. Do odkrycia doszło w czwartek, 4 lipca, a po ujawnieniu na ciele denata obrażeń było wiadomo, że doszło do zbrodni. Według ustaleń prokuratury chłopak pobił 51-latka, zostawiając go bez pomocy, gdy tamten powiedział w jego stronę kilka słów.