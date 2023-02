Lublin: Roztrzaskali się audi na słupie. Są wyniki badań krwi nastolatków

Skoczyła do rzeki, by ratować Dominika. Jej mąż: jak ukoić ból...

Co mu strzeliło do głowy?!

Do tragicznego wypadku doszło w nocy, z 5 na 6 stycznia w Lublinie. Rozpędzone audi, którym podróżowała czwórka znajomych, przebiła bariery energochłonne, uderzyło w latarnię, a potem w słup trakcji trolejbusowej. Trójka z nich zginęła na miejscu: 18-letni kierowca, 17-letni chłopak oraz 16-letnia dziewczyna. W bardzo ciężkim stanie do szpitala trafił natomiast 16-letni chłopiec, którego z wraku samochodu wyciągnęli świadkowie tragedii. Jego stan - jak ujawniła rzeczniczka prokuratury - poprawia się i wkrótce będzie on mógł zostać przesłuchany. Tymczasem dziennikarze TVN24 dotarli do wyników toksykologicznych ofiar. Wynika z nich, że ani kierowca ani pasażerka nie byli pod wpływem alkoholu. Śledczy cały czas czekają na wyniki badań 17-latka. - Biegli sprawdzają też, czy osoby biorące udział w wypadku nie miały w organizmach innych substancji psychoaktywnych - przekazała rzeczniczka lubelskiej prokuratury. W połowie stycznia przeprowadzono sekcje zwłok tragicznie zmarłej trójki znajomych. Bezpośrednią przyczyną śmierci każdej z ofiar były urazy wielonarządowe.

Śledczy sprawdzają również wiarygodność nagrania, które rzekomo pochodzi z dnia wypadku. - Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli, k***a! - miał powiedzieć jeden z uczestników rajdu po ulicach Lublina. Jakiś czas potem audi roztrzaskało się na słupie.

Tragiczny wypadek w Lublinie. Nie żyją nastolatkowie. Samochód którym jechali jest całkowicie zmiażdżony!