Śmierć podczas jazdy próbnej. 25-latek bez kasku i prawa jazdy testował motocykl. Tragedia w Cisowniku

Do tego tragicznego wypadku doszło w niedzielę (9.07) późnym popołudniem w miejscowości Cisownik. - Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku wynika, że kierujący motocyklem marki Yamaha najprawdopodobniej wskutek nadmiernej prędkości na łuku drogowym utracił panowanie jednośladem, zjechał z jezdni w pobliski las i uderzył w drzewo - informuje asp. szt. Marcin Józwik z KPP Łuków. 25-latek z gminy Wojcieszków zginął na miejscu. Mężczyzna jechał bez kasku ochronnego i bez uprawnień do kierowania motocyklem. Obowiązywał go także sądowy zakaz kierowania pojazdami. - Ponadto okazało się, że była to jazda próbna 25-latka przed zakupem motocykla - dodaje oficer prasowy. Policjanci pod nadzorem prokuratura ustalą dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku.

