Śmierć na terenie jednostki wojskowej. Nie żyje mężczyzna!

W piątek (6 lutego) w garnizonie w Dęblinie pracownik ochrony zginął w wyniku śmiertelnego postrzału z własnej broni przy bramie naprzeciwko Pałacu Jabłonowskich.

Okoliczności i przyczyny tragedii nie są na razie znane.

Sprawę badają Żandarmeria Wojskowa i Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych, które ustalają przebieg zdarzenia.

Jak opisują lokalne media, do dramatu doszło w piątek, 6 lutego na terenie garnizonu w Dęblinie w województwie lubelskim. Według doniesień portalu twojglos.pl, śmiertelny wypadek miał miejsce przy bramie znajdującej się naprzeciwko Pałacu Jabłonowskich. Ofiarą jest pracownik ochrony obiektu, który w chwili zdarzenia pełnił służbę.

Informację o tragedii potwierdziła Żandarmeria Wojskowa.

Mogę potwierdzić, że takie zdarzenie miało miejsce. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł pracownik cywilny służby ochrony obiektu – przekazał w rozmowie z twojglos.pl mjr Damian Stanula, rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

Natomiast lublin112.pl przekazuje, że śmiertelny strzał padł z broni, którą posiadał sam pracownik ochrony. Na obecnym etapie śledztwa nie są znane dokładne okoliczności zdarzenia ani przyczyny, które doprowadziły do tragedii.

Sprawą zajmują się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych. Śledczy prowadzą czynności mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia oraz wyjaśnienie, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też innych nieprawidłowości.

Na razie służby nie udzielają dodatkowych informacji. Śledztwo jest w toku.