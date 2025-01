Słynna sieć odzieżowa otwiera sklep w Lublinie. Dobre wieści dla klientów

Rozwój naszej działalności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nieustannie jest dla nas kluczowym priorytetem, a my nie zamierzamy zwalniać tempa. Polska to dla nas strategiczny rynek, na którym Primark stale poszerza swoją obecność. Zaledwie 4 lata po otwarciu pierwszego sklepu zbudowaliśmy silny biznes z lojalną i rosnącą bazą klientów. Jesteśmy dumni z tego jak ciepło nas przyjęli i stale do nas wracają, podczas gdy my rozwijamy się z roku na rok - mówił Maciej Podwojski, head of Primark CEE, czytamy na portalu corporate.primark.com.