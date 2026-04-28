Ślub dwóch kobiet uznany w Polsce? Jest decyzja sądu

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-04-28 15:15

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego ślubu dwóch kobiet zawartego w Portugalii. Sąd uchylił wcześniejsze decyzje urzędników, którzy odmówili transkrypcji. Ten przypadek może oznaczać kolejne wnioski o transkrypcje. W sprawie toczy się od pewnego czasu dyskusja. Jedni argumentują, że polskie prawo nie uznaje małżeństw jednopłciowych, więc uznawania być nie powinno, według innych to jeszcze jeden przypadek uznania w Polsce zagranicznego małżeństwa.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Dwa identyczne, srebrne pierścienie, wyglądające jak obrączki, stoją obok siebie pionowo na szarym, ziarnistym podłożu, z nieznaczną przerwą między nimi. Pierścienie mają gładką, matową powierzchnię z subtelnym połyskiem i delikatnym, podniesionym brzegiem wewnętrznym. Tło jest rozmyte i jaśniejsze niż podłoże, tworząc kontrast z ostrym pierwszym planem.

Sąd w Lublinie uznał, że ślub dwóch kobiet trzeba wpisać do polskiego rejestru

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zdecydował, że ślub dwóch kobiet zawarty w Portugalii musi zostać wpisany do polskiego rejestru stanu cywilnego. Tym samym sąd uchylił wcześniejsze decyzje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie oraz wojewody lubelskiego, którzy odmówili transkrypcji dokumentu. Sprawa dotyczy dwóch kobiet, które w lipcu 2023 roku zawarły małżeństwo w Portugalii. Po powrocie do Polski złożyły wniosek o wpisanie aktu ślubu do polskich ksiąg. To standardowa procedura, która pozwala uznać zagraniczne dokumenty w kraju. Urzędnicy odmówili, powołując się na to, że polskie prawo nie przewiduje małżeństw jednopłciowych. Kobiety odwołały się od tej decyzji do wojewody lubelskiego, ale ten podtrzymał stanowisko urzędu. Sprawa trafiła więc do sądu administracyjnego.

Spór o transkrypcje aktów małżeństw jednopłciowych. Czy to legalne? Sąd uznał, że tak

WSA w Lublinie stanął po stronie skarżących. Sąd zobowiązał kierownika USC do wpisania aktu ślubu do rejestru. Wyznaczył na to 30 dni od momentu, gdy wyrok stanie się prawomocny. W uzasadnieniu sąd powołał się na wcześniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o podobną sprawę dotyczącą dwóch mężczyzn, którzy zawarli małżeństwo w Niemczech. TSUE uznał, że państwo Unii ma obowiązek uznać taki związek, jeśli został legalnie zawarty w innym kraju członkowskim. Polskie prawo nie uznaje małżeństw jednopłciowych, jest w nim mowa o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Wyrok z Lublina pokazuje jednak, że w praktyce nie jest to teraz takie oczywiste. Zwolennicy transkrypcji uważają, że to jeszcze jedno uznanie zagranicznego dokumentu w Polsce, przeciwnicy wskazują na polskie prawo mówiące jasno, że nie ma u nas czegoś takiego jak małżeństwo osób tej samej płci.  

ŚLUBY GEJÓW
ŚLUB