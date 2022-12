Zobaczcie nagrania

Śliczna policjantka z Lublina podbija TikToka. Nie stawiałbyś oporu

Jak łączyć przyjemne z pożytecznym? Doskonale wie o tym młodsza aspirant Małgorzata Skowrońska z policji w Lublinie, która bardzo często nagrywa filmiki na TikToku. Funkcjonariuszka ma w tym bardzo ważny cel - informuje o tym jak nie dać się oszukać, radzi, co zrobić, gdy odbierzemy podejrzany telefon a także podpowiada, co zrobić by dostać się do policji. Zobaczcie nagrania.