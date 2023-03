Skoczył z 2. piętra. Uciekał przed policją

Kilka dni temu policjanci z wydziału kryminalnego zapukali do drzwi jednego z mieszkań na terenie Kraśnika Fabrycznego, w którym miał przebywać poszukiwany do odbycia ponad 2 letniej kary pozbawienia wolności mężczyzna. - Kiedy funkcjonariusze zapukali do drzwi, początkowo współlokatorka zwlekała z otwarciem - opowiada mł. asp. Paweł Cieliczko z policji w Kraśniku. - A gdy w końcu otworzyła i funkcjonariusze zapytali o 34 latka, odpowiedziała, że już go nie ma. I co ciekawe, mówiła prawdę. Dariusz W. wybrał bowiem wolność. I wyskoczył z drugiego piętra bloku. Zrobił to tak niefortunnie, że z powodu urazu nie mógł się podnieść. - Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie został przewieziony do Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego. Po hospitalizacji trafi do celi, w której będzie musiał spędzić dłuższy czas - dodaje policjant.

