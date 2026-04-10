Senior z powiatu świdnickiego oszukany na milion złotych. Są zarzuty dla 19-latki Ukrainki

Oszustwo zaczęło się od ogłoszenia w internecie

Sprawa ma swój początek dwa lata temu. 76-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego natrafił w serwisie społecznościowym na ogłoszenie zachęcające do inwestowania pieniędzy. Wkrótce skontaktowała się z nim kobieta, która przedstawiła się jako opiekun inwestycyjny.

Pod jej kierunkiem mężczyzna stopniowo angażował się w kolejne inwestycje. Początkowo dotyczyły one rynku polskiego, później także zagranicznego – między innymi tureckiego i argentyńskiego. W rzeczywistości cały proces był elementem zaplanowanego oszustwa.

PORANEK - Oszustwo na Brada Pita

Przekazywanie gotówki i umówione hasła

W trakcie procederu senior kilkukrotnie przekazywał gotówkę osobom wskazanym przez rozmówczynię. Do spotkań dochodziło w ustalonych wcześniej miejscach na terenie powiatu świdnickiego. Każde przekazanie pieniędzy odbywało się po podaniu wcześniej ustalonego hasła.

19-latka dwukrotnie pojawiła się po odbiór pieniędzy. Za pierwszym razem odebrała ponad 300 tysięcy złotych. Kilka dni później przyszła po kolejne 700 tysięcy złotych.

Zatrzymanie na gorącym uczynku

Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy udało się ustalić, że dojdzie do kolejnego przekazania pieniędzy. Tym razem pokrzywdzony przygotował 700 tysięcy złotych.

W momencie odbioru gotówki przez 19-latkę policjanci zatrzymali ją na gorącym uczynku. Kryminalni zabezpieczyli również przekazane pieniądze. Jak się okazało, kilka dni wcześniej ta sama kobieta odebrała od seniora ponad 300 tysięcy złotych.

Zatrzymana została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Świdniku, gdzie usłyszała zarzuty oszustwa. W związku z mieniem znacznej wartości grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, aby ustalić wszystkie osoby zaangażowane w przestępczy proceder.

Policja apeluje o ostrożność.

- Apelujemy o ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, szczególnie w przypadku ofert znalezionych w internecie. Oszuści często wykorzystują zaufanie i brak doświadczenia, doprowadzając swoje ofiary do utraty znacznych oszczędności – informuje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka.

