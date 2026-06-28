Rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady? Sprawdź wyniki EkstraPensji, Mini Lotto i Multi Multi z niedzieli 28.06.2026

Zamiast planować listę zakupów na jutro, lepiej zerknij na dzisiejsze wyniki lotto z 28 czerwca 2026 roku i zobacz, czy twoje liczby są warte fortunę. Może właśnie wpadła ci EkstraPensja, która sprawi, że niedzielny wieczór stanie się najlepszym momentem tygodnia. Szczęście w Mini Lotto lub Kaskadzie bywa przewrotne, więc trzymaj kciuki i porównaj swoje typy z oficjalnymi zestawieniami.

Autor: Shutterstock Okrągły szyld z logo Lotto w niebiesko-pomarańczowych barwach, przymocowany do starej, beżowej elewacji budynku. Tło stanowią fragmenty innych budynków i błękitne niebo, nawiązując do nadziei na wygraną. Aktualne wyniki loterii znajdziesz na Super Biznes.