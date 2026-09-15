Rzucić robotę czy dalej marzyć? Sprawdź wyniki Lotto, EuroJackpot i Ekstra Pensji (15.09.2026)

Redakcja se.pl
2026-09-15 14:10

Zamiast planować kolejne skromne zakupy, sprawdź, czy twoje liczby nie zamieniły właśnie kuponu w bilet do luksusowego życia. Wyniki Lotto z 15 września 2026 r. mogą sprawić, że twój szef usłyszy dzisiaj soczyste „żegnam”. Przekonaj się, czy w dzisiejszych grach takich jak EuroJackpot, Multi Multi czy Mini Lotto los uśmiechnął się właśnie do ciebie.

Żółte piłeczki z numerami w maszynie losującej. W tle logo Mini Lotto. Wyniki gier sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński

Wyniki Lotto 15.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 15.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 15.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 15.09.2026

Godzina 14:00: 3, 15, 22, 23, 27, 29, 32, 34, 37, 38, 42, 48, 52, 55, 56, 61, 64, 70, 76, 77 oraz dodatkowo 56.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 15.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 15.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 15.09.2026

Godzina 14:00: 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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