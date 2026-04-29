Rozbudowa ważnej trasy pod Lublinem. Ułatwi dojazd do turystycznej perły regionu

Marta Grabiec
2026-04-29 14:38

Ponad 29 mln zł pochłonie modernizacja drogi wojewódzkiej nr 830, prowadzącej z Lublina w kierunku Nałęczowa. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą. To ważny krok dla poprawy infrastruktury i bezpieczeństwa w regionie.

i

Ważna trasa z Lublina do Nałęczowa

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zawarto umowę na modernizację drogi wojewódzkiej nr 830. Za realizację odpowiada firma PBI Infrastruktura S.A. Roboty obejmą prawie 3 kilometry trasy, od granic Lublina do węzła „Lublin Szerokie”.

Wicemarszałek województwa Piotr Breś zaznaczył, że to niezwykle istotny element układu drogowego i jedna z głównych tras wylotowych z miasta.

– Zależy nam na komforcie i bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego nasze działania nie kończą się w tym miejscu – zaznacza.

Samorządowcy przygotowują się już do kolejnych etapów prac, obejmujących przebudowę od węzła Szerokie w kierunku Nałęczowa. Obecnie oczekują na decyzję ZRID po złożonym wniosku.

Nowy most, ronda i ścieżki rowerowe

Projekt przebudowy przewiduje kompleksowe prace infrastrukturalne. Kluczowym punktem będzie rozbiórka dotychczasowego mostu na rzece Łazęga i postawienie nowego obiektu.

Zmodernizowane zostaną trzy skrzyżowania, by upłynnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo. Powstanie także infrastruktura dla niezmotoryzowanych: 2,7 km ścieżek rowerowych oraz 1,3 km chodników.

W planach jest budowa ośmiu nowoczesnych zatok autobusowych, instalacja oświetlenia, wykonanie kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Nawierzchnia zyska wzmocnienie pod ruch ciężki, a jej profil na trudniejszych odcinkach zostanie poprawiony.

Inwestycja z myślą o niepełnosprawnych

Ważnym założeniem przedsięwzięcia jest pełna likwidacja barier architektonicznych, co znacząco ułatwi korzystanie z infrastruktury osobom z niepełnosprawnościami.

Budżet projektu wynosi ponad 29,2 mln zł, z czego część stanowią fundusze europejskie w ramach programu dla Lubelskiego na lata 2021–2027.

Przedstawiciele władz podkreślają, że nowa droga nie tylko polepszy komunikację z Lublinem, ale też znacznie usprawni podróż do Nałęczowa, będącego istotnym ośrodkiem turystycznym na Lubelszczyźnie.

