Rozbudowa ważnej trasy pod Lublinem. Ułatwi dojazd do turystycznej perły regionu

Ważna trasa z Lublina do Nałęczowa
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zawarto umowę na modernizację drogi wojewódzkiej nr 830. Za realizację odpowiada firma PBI Infrastruktura S.A. Roboty obejmą prawie 3 kilometry trasy, od granic Lublina do węzła „Lublin Szerokie”.
Wicemarszałek województwa Piotr Breś zaznaczył, że to niezwykle istotny element układu drogowego i jedna z głównych tras wylotowych z miasta.
– Zależy nam na komforcie i bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego nasze działania nie kończą się w tym miejscu – zaznacza.
Samorządowcy przygotowują się już do kolejnych etapów prac, obejmujących przebudowę od węzła Szerokie w kierunku Nałęczowa. Obecnie oczekują na decyzję ZRID po złożonym wniosku.
Nowy most, ronda i ścieżki rowerowe
Projekt przebudowy przewiduje kompleksowe prace infrastrukturalne. Kluczowym punktem będzie rozbiórka dotychczasowego mostu na rzece Łazęga i postawienie nowego obiektu.
Zmodernizowane zostaną trzy skrzyżowania, by upłynnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo. Powstanie także infrastruktura dla niezmotoryzowanych: 2,7 km ścieżek rowerowych oraz 1,3 km chodników.
W planach jest budowa ośmiu nowoczesnych zatok autobusowych, instalacja oświetlenia, wykonanie kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Nawierzchnia zyska wzmocnienie pod ruch ciężki, a jej profil na trudniejszych odcinkach zostanie poprawiony.
Inwestycja z myślą o niepełnosprawnych
Ważnym założeniem przedsięwzięcia jest pełna likwidacja barier architektonicznych, co znacząco ułatwi korzystanie z infrastruktury osobom z niepełnosprawnościami.
Budżet projektu wynosi ponad 29,2 mln zł, z czego część stanowią fundusze europejskie w ramach programu dla Lubelskiego na lata 2021–2027.
Przedstawiciele władz podkreślają, że nowa droga nie tylko polepszy komunikację z Lublinem, ale też znacznie usprawni podróż do Nałęczowa, będącego istotnym ośrodkiem turystycznym na Lubelszczyźnie.