Nauczyciel oskarżony o ohydne rzeczy. Odszedł z pracy, policja szuka świadków

Z policją skontaktował się ojciec uczennicy jednej ze szkół w gminie Wojciechów i zawiadomił, że jeden z nauczycieli miał dopuścić się innej czynności seksualnej wobec jego małoletniej córki. Dokumenty sprawy policja przekazała do Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów. - Najważniejsze zadanie to dotrzeć do świadków, przesłuchać małoletnie osoby w sądzie rodzinnym, żeby to było jak najmniej dolegliwe dla dzieci - powiedziała PAP nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy KWP w Lublinie. - Jeżeli ktoś ma informacje o tym, co tam się działo i był świadkiem to zapraszamy do komisariatu, bo na pewno będzie to bardzo istotne w tej sprawie - dodaje.

Na początku lutego rzecznik KWP informował, że matki dwóch 12-latek zawiadomiły policję o przypadkach naruszenia przestrzeni osobistej ich córek przez jednego z nauczycieli. Mężczyzna miał dotykać dziewczynki, ocierać się o nie, zbliżać i prowokować sytuacje, w których przestrzeń intymna była naruszona.

Według informacji policji, wszystkie trzy zawiadomienia dotyczą jednego nauczyciela - religii i informatyki. Mężczyzna odszedł z pracy w szkole. Za dopuszczanie się innej czynności seksualnej wobec małoletniego poniżej 15 roku życia grozi do 15 lat więzienia.

