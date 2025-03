Rekordowo późne wakacje 2025. Uczniowie nie będą zadowoleni

Autor:

Spis treści

Za ile dni wakacje 2025? Uczniowie odliczają!

Wakacje to taki okres w roku, na który czekają w szczególności uczniowie. Wówczas mają oni wolne od szkoły i choć na chwilę mogą zapomnieć o kartkówach i nauce do późnych godzin wieczornych. Lato to bowiem czas zabawy, spotkań ze znajomymi, podróży i wypoczynku. Za ile dni więc dzieci i młodzież rozpoczną swój wymarzony okres w roku? Wakacje 2025 zbliżają się wielkimi krokami, bowiem pozostało do nich tylko 15 tygodni, czyli 108 dni. Co ciekawe, bez weekendów do wakacji pozostało tylko 78 dni!

Kiedy zaczynają się wakacje w 2025 i kiedy kończy się rok szkolny?

W zeszłym roku oficjalne zakończenie szkoły odbyło się 21 czerwca i tego dnia również rozpoczęły się wakacje. Tegoroczna letnia przerwa od szkoły niestety rozpocznie się stosunkowo późno, bo 27 czerwca 2025 roku. Na szczęście przed wakacjami uczniowie mogą liczyć na kilka dni laby!

Dni wolne w roku szkolnym 2024/2025. Uczniów czeka jeszcze sporo wolnego!

Tak jak wspominaliśmy wakacje to ulubiony urlop szkolny uczniów ze względu na jego długość i oczywiście panującą wówczas pogodę w Polsce. Na wakacje 2025 musimy jednak jeszcze poczekać, lecz nie zapominajmy, iż przed ową przerwą, uczniów czeka jeszcze sporo wolnego. Poniżej zamieszczamy harmonogram:

17-22.04 - ferie wielkanocne 2025

01-04.05 - majówka 2025

19-22.06 - długi weekend na Boże Ciało.

Dodatkowo nie zapominajmy, iż część uczniów może liczyć na dodatkowe dni wolne w związku z egzaminami maturalnymi oraz egzaminem ósmoklasisty.

Aktywni Błękitni z Warmii i Mazur płyną na wakacje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd