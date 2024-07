i Autor: pixabay.com

to nie takie łatwe!

QUIZ. Znasz slang internetowy? Dla niektórych to czarna magia! Sprawdź, ile Ty znasz słów

W przestrzeni publicznej funkcjonuje już slang młodzieżowy, studencki, a nawet więzienny. Mało kto wie, że jest także slang internetowy, którym na co dzień posługujemy się w sieci. Jeśli wiesz, co znaczy „IMO” czy „LOL”, to bez problemu poradzisz sobie z naszym quizem! Zobacz, język internetu i sprawdź, czy potrafiłbyś się dogadać!