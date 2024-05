i Autor: AKPA

Sprawdź się!

QUIZ. Wycięliśmy wszystko i został tylko uśmiech. Rozpoznasz, kto jest na zdjęciu?

ago 4:30 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ich twarze oglądamy na co dzień w telewizji, prasie i internecie. Wydaje się, że rozpoznanie ich nie stanowiłoby dla nikogo większego problemu. A co jeśli wytniemy wszystko i zostawimy tylko uśmiech? Będziecie potrafili przypisać go do właściciela lub właścicielki? Uwaga! To wcale nie jest takie proste!