QUIZ. Zgadnij, którymi krajami rządzili ci ludzie. Na trzecim pytaniu potknie się 90 proc. uczestników

Ten quiz sprawdzi Waszą wiedzę historyczną i pamięć. Pytamy o to, którymi krajami rządzili wskazani w pytaniach ludzie. To świetnie znani z podręczników do historii, gazet oraz innych mediów prezydenci, premierzy, czy władcy państw. Oni decydowali kiedyś o losach nie tylko własnych narodów, ale wręcz o losach całego świata. Aż wstyd ich nie znać!

W tym quizie do wyboru macie trzy propozycje. Tylko jedna jest prawdziwa! Nie zrażajcie się, gdy nie znacie odpowiedzi na któreś z pytań. Zawsze możecie zdać się na ślepy los i po prostu zaznaczyć odpowiedź na chybił trafił. Szansa z poprawne wskazanie wynosi 33 proc. Uważajcie na pytanie nr 3. Jest podchwytliwe, łatwo się na nim potknąć. Z naszego testu wynika, że błąd w tym pytaniu robi 90 proc. uczestników quizu. Bądźcie lepsi od nich i rozwiążcie quiz bez żadnej pomyłki. Powodzenia!

QUIZ. Zgadnij, którymi krajami rządzili ci ludzie. Na trzecim pytaniu potknie się 90 proc. Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Prezydentem, którego państwa był Jerzy Waszyngton? USA Kanady Francji Dalej

