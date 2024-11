i Autor: geralt/cc0/pixabay

QUIZ. Zgadniesz, co oznaczają te symbole chemiczne? W tym quizie trzy błędy to norma

Chemia to zmora wielu uczniów, jednak symbole pierwiastków chemicznych są jak tabliczka mnożenia, pamięta się je nawet po wielu latach. To właśnie symbole z tablicy Mendelejewa są tematem tego quizu. Ile symboli odgadniecie? Trzy błędy w tym teście wiedzy to wręcz norma. Komplet punktów zgarną tylko znawcy chemii lub osoby z doskonałą pamięcią.