Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do naszego codziennego życia, tworząc obrazy, teksty i historie, które trudno odróżnić od prawdziwych. Granica między tym, co rzeczywiste, a tym, co wygenerowane przez algorytmy staje się więc coraz bardziej niejasna. W naszym dzisiejszym quizie sprawdzisz swoją spostrzegawczość i intuicję, mierząc się z wyzwaniem, które potrafi zaskoczyć nawet najbardziej uważnych. Czy uda Ci się rozpoznać, co jest faktem, a co tylko wytworem sztucznej inteligencji? Które pytania są wymysłem AI, a które nie? Czytaj uważnie, przemyśl i odpowiadaj. Powodzenia!

QUIZ. Wymysł AI czy rzeczywistość? Sprawdź się w pojedynku ze sztuczną inteligencją Pytanie 1 z 10 Czy istniała wojna trwająca 38 minut? Tak Nie Następne pytanie