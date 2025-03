QUIZ wiedzy ogólnej o 21 marca. Sprawdź, co wiesz o tym dniu!

21 marca to data, która obfituje w różnorodne święta i wydarzenia. To nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale także Światowy Dzień Poezji, Międzynarodowy Dzień Lasów oraz Światowy Dzień Zespołu Downa.

Wiosna w końcu budzi się do życia, a wraz z nią cała natura. Dni stają się dłuższe, a temperatura coraz wyższa, co sprzyja spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. To idealny czas, by zrzucić zimowe okrycia i cieszyć się promieniami słońca.

Właśnie z okazji tego wyjątkowego dnia przygotowaliśmy quiz, w którym sprawdzimy Waszą wiedzę na temat tego wyjątkowego dnia!

QUIZ wiedzy ogólnej o 21 marca. Sprawdź, co wiesz o tym dniu! Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się tradycyjna kukła, którą topi się lub pali na znak pożegnania zimy? Marzanna Jutrzenka Dziewanna Następne pytanie

