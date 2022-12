i Autor: Shutterstock

Zdobędziesz komplet punktów?

QUIZ. Sobotnia ortografia. Test z polskiego na Wigilię! Pytania proste, jak przepis na barszcz z uszkami

Ta sobota (24 grudnia) będzie inna niż zwykle! Wigilia to czas, kiedy razem z bliskimi zasiadamy przy świątecznym stole. Nie zaskoczy Was zatem fakt, że nasz sobotni quiz ortograficzny będzie podejmował tematykę związaną ze świętami Bożego Narodzenia! Mamy dla Was 10 pytań, w których nie tylko sprawdzicie swoją wiedzę z języka polskiego, ale także przypomnicie sobie w telegraficznym skrócie najważniejsze świąteczne zwyczaje! Życzymy Wam powodzenia w naszym teście, a także spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia w miłej, świątecznej atmosferze.