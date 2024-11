Miejsce cudów we wschodniej Polsce przyciąga wiernych. To tu znajduje się skradziony obraz Matki Bożej

Z pewnością dla wielu z was lekcje języka polskiego w szkołach to wspomnienia sięgające dawnej przeszłości, więc warto przypomnieć sobie co nieco z tego okresu. Uważaliście na zajęciach i słuchaliście poleceń polonistki? Jeśli tak, sprawdźcie się w teście ortograficznym, który wszystko potwierdzi! Uda ci się zdobyć, chociaż 9 na 10 punktów? Trzymamy kciuki! Powodzenia!