Te branżowe słowa i określenia mogą was zaskoczyć! Tym razem quiz z ortografii nie będzie łatwy! Wynik 7/10 i wyższy z pewnością trzeba będzie uznać za spory sukces. W niektórych pytaniach do wyboru będą trzy warianty, czasem pojawią się dwa. Tradycyjnie trzymamy kciuki za naszych czytelników i zapraszamy do wspólnej zabawy oraz do chwalenia się wynikami w mediach społecznościowych.

QUIZ. Sobotnia ortografia. Te branżowe słowa sprawią, że złapiecie się za głowę! 7/10 to ogromny sukces Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawną pisownię: Ciągnik jednoosiowy Ciongnik jednoosiowy Ciągnik jednosiowy Dalej