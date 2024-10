Spis treści

Quiz z ortografii: Sobotni test "Super Expressu"

Jak co sobotę zapraszamy na quiz ortograficzny redakcji "Super Expressu". W każdy weekend sprawdzamy, jak u naszych czytelników z wiedzą, którą powinni nabyć na lekcjach języka polskiego. Tym razem przygotowaliśmy szybki test - 10 pytań o słowa, które będą kojarzyć wasze pociechy. Poprzeczka nie jest zawieszona przesadnie wysoko, więc dopiero 9 zdobytych punktów powinno być powodem do zadowolenia. Uważajcie jednak na pułapki! To nie tylko sprawdzian z języka polskiego, ale również test na czujność. Serdecznie zapraszamy do zabawy i polecamy rozwiązanie quizu razem z dziećmi.

QUIZ. Sobotnia ortografia na poziomie podstawówki

Poniżej znajduje się quiz ortograficzny. W niektórych pytaniach trzeba wybrać spośród trzech dostępnych odpowiedzi, a w innych mamy dwie możliwości. Mamy nadzieję, że wybierzecie tylko te poprawne. Zachęcamy również do rozwiązania quizów o innej tematyce. Codziennie przekazujemy nowe zagadki, przygotowywane przez dziennikarzy "Super Expressu".

QUIZ. Sobotnia ortografia na poziomie podstawówki. Wybaczamy maksymalnie trzy błędy Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawną pisownię: hałas chałas Dalej