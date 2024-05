Podlec strzelał z broni do dzieci pod blokiem, jedno jest ranne. Powód szokuje!

Zalew Zemborzycki pod czujnym okiem policjantów. Motorówka rozpędza się do 65 km/h

Taki targ to skarb!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Jak się odmienia przez przypadki TE wyrazy? Wybraliśmy same trudne! Pytanie 1 z 10 Po 1989 roku nastały wielkie zmiany, a jednym z ich przejawów było pragnienie przywrócenia korony. Komu? Orłu Orłowi Obie formy są poprawne Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.