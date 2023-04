i Autor: Shutterstock Quiz o przysłowiach z nazwami miesięcy. Sprawdź się!

QUIZ. Przysłowia z nazwami miesięcy. Znajdź brakujące wyrazy. Bijemy brawo już za 9/12

Przysłów w mowie codziennej używa prawie każdy z nas, dlatego tym bardziej zapraszamy do naszego najnowszego quizu. Dotyczy on właśnie znajomości przysłów. Sprawdzimy Waszą wiedzę o przysłowiach z nazwami miesięcy. Gwarantujemy, że quiz nie będzie taki prosty, jak może wam się wydawać. Nie zabraknie powiedzeń doskonale znanych, jak i tych mniej popularnych. Zasada jest prosta - jeden miesiąc, jedno pytanie. Do dzieła!