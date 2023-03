i Autor: Shutterstock QUIZ. Najsłynniejsze loga na świecie. Widzicie te symbole codziennie, wybaczamy tylko dwa błędy!



Witajcie w ostatnim marcowym quizie. Tym razem potrzebna będzie fotograficzna wręcz pamięć i umiejętność zapamiętywania szczegółów. Zapytamy Was o najsłynniejsze loga na świecie. Gwarantujemy, że quiz nie będzie taki prosty, jak może wam się wydawać. Uzyskanie ponad 10 punktów może być powodem do zadowolenia, zaś zdobycie kompletu oznacza, że wiecie wszystko o najsłynniejszych logotypach świata. Do dzieła!