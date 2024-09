Targi Vivelo w Lublinie. Tłumy fanów w kolejkach do ulubionych autorów książek

Pan Andrzej został Mistrzem Świata w jedzeniu cebularzy. "Nie lubię jeść, więc robię to szybko"

QUIZ. Przysłowia o młodości i starości. Podajemy początek, wy zgadujecie zakończenie Pytanie 1 z 10 Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym... na starość będzie na starość zbłądzi na starość trąci Dalej

