QUIZ. Prawda czy fałsz? Ekstremalnie trudne wyzwanie! 6/10 będzie sukcesem

Pytanie 1 z 10 Zespół The Cranberries powstał w Irlandii: Prawda Fałsz

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem naszym czytelnikom proponujemy test w formie "Prawda czy fałsz?". Do kompletu punktów niezbędna będzie wiedza ogólna, ale już wynik 6/10 trzeba będzie uznać za sukces. Powodzenia!