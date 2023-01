QUIZ. Poznasz film po krótkim cytacie? Kinoman musi zdobyć maksa Pytanie 1 z 10 "Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma nic gorszego, jak banda indywidualistów" to... "Poranek Kojota" "Chłopaki nie płaczą" "Psy 2" Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem mamy dla was quiz filmowy, a konkretnie będziemy pytać o arcydzieła kinowe, lżejsze komedie i nie tylko! Poznasz je po jednym cytacie? Dodatkowa pułapka - część cytatów w oryginale, czyli w znanym i lubianym języku angielskim. Powodzenia!