QUIZ. Postać fikcyjna czy rzeczywista? Wynik poniżej 8/10 to kompromitacja! Pytanie 1 z 10 Profesor James Moriarty Postać fikcyjna Postać rzeczywista

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem sprawdzamy, czy odróżniacie filmy i książki od rzeczywistości. Czy ta postać zapisała się na kartach historii, czy też jest wytworem wyobraźni artystów? Test zaliczamy od 8/10!