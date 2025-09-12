QUIZ o jesieni. Przysłowia, przyroda i inne ciekawostki. Kto jest jesieniarą, musi mieć komplet punktów!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-09-12 5:00

Witajcie w naszym najnowszym quizie, który rozgrzeje Was w chłodne, jesienne wieczory! Mamy już meteorologiczną jesień, a początek tej astronomicznej zbliża się wielkimi krokami, nie ma więc lepszej pory na sprawdzian wiedzy o tej porze roku! Zadamy Wam pytania na temat różnych faktów i ciekawostek, dotyczących jesieni. Kto uważa się za jesieniarę, musi mieć komplet punktów!

QUIZ o jesieni. Przysłowia, przyroda i inne ciekawostki. Kto jest jesieniarą, musi mieć komplet punktów!

i

Autor: Shutterstock
Super Express Google News

8 pytań o jesieni. Sprawdź się w naszym quizie!

Nasz quiz o jesieni pozwoli Wam zweryfikować, jak głęboko sięga Wasza wiedza. Przygotujcie się na podróż przez jesienne krajobrazy, pełne barw, zapachów i ciekawostek. Jeśli uważasz się za prawdziwą „jesieniarę” lub „jesieniarza”, to masz szansę zdobyć komplet punktów i udowodnić swoją dominację w jesiennej materii! Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z ośmiu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Quiz o jesieni. Kto jest jesieniarą, musi mieć komplet punktów!
Pytanie 1 z 8
Na początek coś łatwego. Które warzywo jest symbolem Halloween i jesieni?

Polecany artykuł:

QUIZ. Przysłowia o jesieni. Znajdź brakujące słowa. Już połowa punktów będzie s…

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

SPRAWDŹ TEŻ: QUIZ. Kolejność wykonywania działań w matematyce. Niby wiedza szkolna, ale czy na pewno?

Polecany artykuł:

QUIZ. Szukamy kolorów w kultowych filmach. Złoty medal kinomana tylko za komplet
Bartoszewicz o 800 + dla Ukraińców: degradacja państwa
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JESIEŃ
QUIZ SE