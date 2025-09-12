QUIZ o jesieni. Przysłowia, przyroda i inne ciekawostki. Kto jest jesieniarą, musi mieć komplet punktów!

8 pytań o jesieni. Sprawdź się w naszym quizie!

Nasz quiz o jesieni pozwoli Wam zweryfikować, jak głęboko sięga Wasza wiedza. Przygotujcie się na podróż przez jesienne krajobrazy, pełne barw, zapachów i ciekawostek. Jeśli uważasz się za prawdziwą „jesieniarę” lub „jesieniarza”, to masz szansę zdobyć komplet punktów i udowodnić swoją dominację w jesiennej materii! Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z ośmiu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Quiz o jesieni. Kto jest jesieniarą, musi mieć komplet punktów! Pytanie 1 z 8 Na początek coś łatwego. Które warzywo jest symbolem Halloween i jesieni? dynia ziemniak burak Następne pytanie

