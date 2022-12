QUIZ. Nawet dziecko wie, jak zapisać te wyrazy. A ty? Mniej niż 8/10 to sromotny upadek!

Nawet dziecko z podstawówki powinno wiedzieć, jak zapisać wyrazy, które należy uzupełnić w naszym quizie. Zdania, które w nim znajdziecie zostały wybrane ze szkolnych dyktand. Czy podejmiesz rękawicę, by sprawdzić, czy sobie z nimi poradzisz? Niby każdy wie, jak powinno się je poprawnie zapisać, ale co w przypadku, kiedy do wyboru będziesz miał trzy wersje do wyboru? Życzymy wysokich wyników!