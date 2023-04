i Autor: TawnyNina /pixabay.com QUIZ. Najdziwniejsze polskie wyrazy. Znasz je? 8/10 oznacza, że jesteś wielkim specem!

QUIZ. Najdziwniejsze polskie wyrazy. Znasz je? 8/10 oznacza, że jesteś wielkim specem!

Jeśli uważasz, że język polski nie ma przed tobą tajemnic, to quiz dla ciebie! Przygotowaliśmy dla was wyrazy, których zwykle nie używa się na co dzień, a wręcz dla niektórych mogą być co najmniej dziwne. Jeśli odpowiesz poprawnie na 8 z 10 pytań, to oznacza że jesteś wielkim specem! Zapraszamy do wspólnej zabawy.