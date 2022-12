QUIZ. Młodzieżowe Słowo Roku 2022! Poniżej 12/20 nawet nie podchodź do nastolatków

Młodzieżowe Słowo Roku to plebiscyt organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Jest przedsięwzięciem popularyzującym język polski wśród młodzieży, zapoczątkowanym w 2016 roku we współpracy z projektem Słowa klucze w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Znamy zwycięzcę plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2022 – decyzją internautów została nim: ESSA! Kapituła przyznała także Nagrodę Jury dla słowa ODKLEJKA. Zwycięskie słowo zostało wyłonione w dwuetapowym głosowaniu, które trwało od 11 października do 30 listopada br. W zabawie wzięło udział ponad 250 tysięcy osób. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy quiz, w którym sprawdzicie, czy dogadalibyście się z dzisiejszą młodzieżą. Co znaczy "essa" i pozostałe 20 popularnych, młodzieżowych słów? Trzymamy kciuki za jak najlepszy wynik.

