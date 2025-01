QUIZ. Matematyka dla opornych. Nawet humaniści powinni zdobyć 6 punktów

QUIZ z matematyki. Nawet humaniści powinni sobie poradzić

Testy z matematyki to popularny typ quizu "Super Expressu". Postanowiliśmy ponownie spojrzeć w oczy "królowej nauk". Cofamy się do szkoły i sprawdzamy, czy z matematyką poradzą sobie humaniści, zaglądający do naszego serwisu. To tylko i aż 10 pytań. Zastosowaliśmy warianty z wyborem poprawnej odpowiedzi oraz "prawda czy fałsz?". Za 6 punktów przepuszczamy do następnej klasy, a za 9 wystawiamy ocenę bardzo dobrą. Nie trzeba dodawać, że 10 to celujący i powód do dumy. Ściskamy mocno kciuki i mówimy "do dzieła!".

Nasz quiz z matematyki znajduje się pod materiałem wideo. Mamy nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, przypominając sobie czasy szkolne.

