QUIZ. Który miesiąc ma więcej dni? Szybki test, wynik może Cię zaskoczyć!

Quiz: Który miesiąc ma więcej dni?

W naszym dzisiejszym quizie odpowiadacie na pytanie: Który miesiąc ma więcej dni? Do wyboru macie jeden z dwóch miesięcy bądź trzecią opcję - mają tyle samo dni. Sprawdźcie, jak dobrze znacie kalendarz, w którym na co dzień planujecie wszelakie aktywności. Pamiętajcie, aby nie korzystać z żadnych ściąg! Liczy się tylko Wasza wiedza. Poniżej 10 pytań. Powodzenia!

Quiz. Który miesiąc ma więcej dni? Pytanie 1 z 10 Czerwiec czy lipiec? Czerwiec Lipiec Oba mają tyle samo dni Dalej

