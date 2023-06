Twardziele, którzy zdobyli fanów na całym świecie. Lubicie oglądać filmy sensacyjne? Jeśli tak, to ten quiz jest w sam raz dla was. Pytamy o dzieła sprzed kilkudziesięciu lat, ale również o hity z XXI wieku. Tych aktorów na pewno większość z was kojarzy, ale czy przyporządkujecie ich do odpowiedniego filmu? Komplet punktów jest dla prawdziwych fanatyków.

QUIZ. Kto zagrał tego twardziela? Komplet punktów tylko dla fanatyków filmów akcji Pytanie 1 z 10 John Rambo to słynna kreacja: Sylvestra Stallone'a Stevena Seagala Dolpha Lundgrena Dalej