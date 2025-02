"Coś mu do łba strzeliło". Brat rzucił się z nożem na brata. Mieszkańcy wsi są w szoku

Filmy w czasach PRL to m.in. wybitne komedie, dramaty ludzkie i mocne kino akcji. Widzowie obejrzeli m.in. dzieła Andrzeja Wajdy, Piotra Szulkina, Stanisława Barei i niezapomniane role Jerzego Stuhra, Janusza Gajosa, czy Stanisława Tyma. W naszym teście pytamy m.in. o "Misia", "Przesłuchanie" i "Wojnę światów". Przed wami nasz autorski QUIZ. Hity filmowe z PRL. Bareja, Szulkin, Stuhr, Wajda. 10 pytań i mamy nadzieję - 10 poprawnych odpowiedzi. W każdym z zagadnień, tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Warto uważnie czytać pytania, ponieważ mogą zawierać sprytne pułapki.

QUIZ. Hity filmowe z PRL. Bareja, Szulkin, Stuhr, Wajda Pytanie 1 z 10 Kto wyreżyserował "Misia" z 1981 roku? Stanisław Bareja Stanisław Tym Sylwester Chęciński Następne pytanie

