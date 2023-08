QUIZ. Uważasz się za dobrego kierowcę? Sprawdź, czy zdasz test na zawodowca. 8 punktów to minimum!

To najbiedniejsze gminy w woj. lubelskim! Sprawdź pełną listę

QUIZ. Filmy i książki ze zwierzęciem w tytule. Uzupełnisz właściwie? Pytanie 1 z 10 Na start banał. Powieść amerykańskiej pisarki Harper Lee, wydana w 1960 rok, to "Zabić... ... szpaka" ... drozda" ... kruka" Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.