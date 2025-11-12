QUIZ dla millenialsów. 30-latkowie muszą mieć komplet. Zetki polegną już na trzecim pytaniu

Quiz. Tylko prawdziwy millenials zdobędzie komplet punktów!
Millenialsi to osoby urodzone w latach 80. i na początku lat 90. ubiegłego wieku. Osoby te pamiętają jeszcze brak powszechnie dostępnego internetu, muzykę słuchaną z płyt i kaset oraz seriale oglądane nie w sezonach na platformach streamingowych, lecz w odcinkach, w telewizji. I o te właśnie kultowe dla pokolenia millenialsów programy, gry, przedmioty i osoby zapytamy w naszym quizie.
Będzie on zawierać dziesięć pytań, pod każdym znajdą się trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna. Kto zdobędzie ponad połowę punktów, ten na pewno jest millenialsem i z utęsknieniem wspomina lata 90. Powodzenia!
Co to jest quiz?
Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
