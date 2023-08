QUIZ dla językowych geniuszy. Niektóre słowa zobaczysz pierwszy raz w życiu

Uciekła z Grecji do Polski, oni lecą w odwrotnym kierunku. "Mieszkańcy Rodos płaczą i błagają, by turyści zostali"

QUIZ. Tych słów nie zna nikt! Rozszyfrujesz te nazwy? Czy wiesz, co oznaczają? Trzeba być prawdziwym geniuszem, żeby bezbłędnie rozwiązać ten test. Sprawdź, ile punktów uda Ci się zdobyć! Co oznaczają te obco brzmiące słowa? Co to za kosmiczne nazwy? Uprzedzamy: nawet ze słownikiem wyrazów obcych w ręku możesz mieć problem z rozwiązaniem tego quizu. Podejmiesz wyzwanie?

Rozwiąż quiz: Tych słów nie zna nikt! Trzeba być geniuszem, żeby rozwiązać ten test!

QUIZ. Tych słów nie zna nikt! Trzeba być geniuszem, żeby rozwiązać ten test Pytanie 1 z 15 Finisaż to: proste narzędzie rolnicze do koszenia trawy uroczyste zakończenie wystawy rodzaj namiotu popularnego w Finlandii Dalej

W quizie „Tych słów nie zna nikt! Trzeba być geniuszem, żeby rozwiązać ten test” pytamy o znaczenie wyrazów, których raczej nie używamy na co dzień. Trzeba być prawdziwym geniuszem, żeby znać je wszystkie. Jeśli wiesz, co to pikietaż, trepanacja i kontrasygnata – zmierz się z pozostałymi pytaniami i sprawdź swoją wiedzę. Jeśli nie wiesz, nic straconego, może inne słowa okażą się łatwiejsze, a przy okazji poszerzysz swoją wiedzę. Sprawdź się i rozwiąż quiz powyżej.

Dziś w naszym quizie pytamy o ekstremalnie trudne słowa. Co one w ogóle oznaczają? Kto zna takie nazwy? Okazuje się, że na co dzień używamy tylko kilku tysięcy słów, czasem kilkunastu. Znamy ich więcej (szacuje się, że przeważnie nawet ok. 30 tys.), ale nie używamy ich, bo często nie ma ku temu okazji. Chyba że gramy w scrabble, literaki, lubimy inne łamigłówki językowe albo krzyżówki – wówczas możemy się szczycić znacznie obszerniejszym zasobem słów. Same słowniki języka polskiego też różnią się objętością. Wielki słownik ortograficzny PWN to (w zależności od wydania) ok. 130-140 tys. haseł. Język polski jest jednak jeszcze bogatszy! Możesz się o tym przekonać, rozwiązując nasz quiz: Tych słów nie zna nikt! Trzeba być geniuszem, żeby rozwiązać ten test.