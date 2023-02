Rzuciła się do rzeki, by ratować Dominika. Tajemniczy wpis męża

Jak co czwartek przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem dotyczyć będzie nazw geograficznych ze słowami "mały", "duży", "wielki" itp. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii i macie fotograficzną pamięć, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom, uzupełnicie braki. Do dzieła!

Quiz geograficzny o nazwach małych i dużych. Sprawdź się!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Pytamy o nazwy małe i duże. Giganci zdobędą komplet Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Gdzie leży Wielki Kanion Kolorado? W Stanach Zjednoczonych w Japonii w Rosji Dalej